Foirexpo d’Orléans Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET), 24 mars 2023, Orléans.

Foirexpo d’Orléans 24 mars – 2 avril Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) GRATUIT

Véritable rendez-vous de printemps, la Foirexpo d’Orléans propose aux visiteurs une rencontre avec 250 exposants et une offre commerciale diversifiée pendant 10 jours.

Dans les allées du tout nouveau Parc des expositions – Le Loiret, les secteurs sont variés et complémentaires : alimentation, produits du terroir, ameublement, équipement de la maison, décoration, jardin, piscines, loisirs, artisanat, beauté-santé. Les visiteurs pourront trouver tout ce qu’ils cherchent et même plus!

L’édition 2023 de la Foirexpo d’Orléans propose une exposition événement sur la thématique de la mythique « ROUTE 66 ».

Sur 900 m² d’exposition, les visiteurs sont embarqués dans un roadtrip d’Est en Ouest à travers les Etats-Unis qui promet dépaysement et surprises ! Tout au long des 2 250 miles d’asphalte, de Chicago dans l’Illinois à Santa Monica en Californie, chaque étape sera l’occasion de rêver et de découvrir la culture et l’histoire américaine du 20e siècle.

Pour tout savoir sur la foire et ses animations : www.foirexpo-orleans.fr

Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.foirexpo-orleans.fr/ »}] [{« link »: « http://www.salon-foirexpo-orleans.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T19:30:00+01:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

foirexpo parcexpo