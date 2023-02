Le salon de l’antiquité 2018 Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Le salon de l’antiquité 2018 Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET), 9 mars 2018, Orléans. Le salon de l’antiquité 2018 9 – 12 mars 2018 Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET)

7 euros pour les adultes, 6 euros pour les adolescents de + de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

SALON DES ANTIQUITÉS ET COLLECTIONS D’ORLÉANS, UN ÉVÈNEMENT RÉGIONAL handicap visuel,handicap psychique,handicap moteur,handicap auditif vi;pi;mi;hi Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Pour cette 45ème édition du Salon des Antiquités et Collections d’Orléans, plus de 80 professionnels de l’antiquité, d’objets de collection et 30 spécialistes des métiers du Livre et Livres anciens, vont s’installer sur 4 000 m2. 4ème édition : espace Livres Anciens et Métiers du Livre Parmi la vingtaine d’exposants présents, nous retrouverons : Libraires experts

Spécialistes cuirs pour reliures

Restaurateurs de livres

Spécialistes livres et cartes anciennes

Atelier marbrure

Relieurs d’arts

Livres d’artistes

Enlumineurs Pratique : Vendredi 9 mars : 14 H – 20 H

Samedi 10 et dimanche 11 mars: 10 H – 19 H

Lundi 12 mars : 10 H – 17 H 7 € pour les adultes 6 € pour les étudiants et les plus de 65 ans sur présentation de leur carte

Gratuit pour les moins de 12 ans, les personnes handicapés munies d’une carte, les V.R.P., les journalistes, les membres de Foires & Salons de France et les professionnels de l’Antiquité présentant leurs cartes professionnelles. Dans la matinée du vendredi et avant l’ouverture au public à 14 heures, les professionnels pourront en rencontrer d’autres et découvrir les pièces recherchées. C’est une tradition dans l’univers des antiquaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-03-09T14:00:00+01:00

2018-03-12T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Parc des Expositions - Le Loiret (CO'MET) Adresse 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Parc des Expositions - Le Loiret (CO'MET) Orléans Departement Loiret

Parc des Expositions - Le Loiret (CO'MET) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Le salon de l’antiquité 2018 Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) 2018-03-09 was last modified: by Le salon de l’antiquité 2018 Parc des Expositions – Le Loiret (CO’MET) Parc des Expositions - Le Loiret (CO'MET) 9 mars 2018 orléans Parc des Expositions - Le Loiret (CO'MET) Orléans

Orléans Loiret