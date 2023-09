BUT R&T au Salon de l’Étudiant à Vannes Parc des Expositions Le Chorus Vannes Vannes, 7 octobre 2023, Vannes.

BUT R&T au Salon de l’Étudiant à Vannes Samedi 7 octobre, 09h00 Parc des Expositions Le Chorus Vannes

Venez rencontrer une équipe d’étudiants et enseignants du BUT Réseaux & Télécommunications le 7 octobre au Salon de l’Étudiant à Vannes !

Les différents parcours du BUT R&T :

Cybersécurité : concevoir et mettre en œuvre la politique de cybersécurité d’une entreprise.

Développement Système et Cloud : maîtriser le déploiement, l’administration et la sécurisation des applications et services dans un cloud.

Pilotage de Projets Réseaux : gérer des activités réseaux & télécoms en termes techniques, organisationnels, relationnels, et financiers.

RDV le samedi 7 octobre de 9h à 17h au Parc des Expositions Le Chorus !

Si vous souhaitez rencontrer nos autres formations BUT Carrières Juridiques, BUT Gestion des Entreprises et des Administrations ou BUT Génie Industriel et Maintenance, retrouvez les différentes dates de salons via ce lien : https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324

Parc des Expositions Le Chorus Vannes Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes Vannes 56000 Sud-Ouest – Conleau Morbihan Bretagne [{« link »: « https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

salon etudiant