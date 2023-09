Foire au gras et produits régionaux Parc des expositions Le Blanc, 10 décembre 2023, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

De nombreux producteurs seront présents pour préparer vos fêtes de fin d’années avec des produits de qualité. Canards, fois gras, autruches, escargots, miel, confitures, huîtres, chocolats, fromages, vins, champagnes, liqueurs et autres produits de bouche..

Dimanche 2023-12-10 08:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Parc des expositions

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Many producers will be present to prepare your festive season with quality products. Ducks, fois gras, ostriches, snails, honey, jams, oysters, chocolates, cheeses, wines, champagnes, liqueurs and other mouth-watering products.

Muchos productores estarán presentes para preparar su temporada festiva con productos de calidad. Patos, foie gras, avestruces, caracoles, miel, mermeladas, ostras, chocolates, quesos, vinos, champanes, licores y otros productos alimentarios.

Zahlreiche Produzenten werden anwesend sein, um Ihre Weihnachtsfeiertage mit hochwertigen Produkten vorzubereiten. Enten, Foie gras, Strauße, Schnecken, Honig, Marmeladen, Austern, Schokolade, Käse, Wein, Champagner, Liköre und andere Delikatessen.

