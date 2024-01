BUT R&T présent au Salon Info’Sup Parc des Expositions Lanester Lanester, jeudi 1 février 2024.

BUT R&T présent au Salon Info’Sup L’équipe Réseaux & Télécoms sera présente au Salon Info’Sup à Lanester du 1er au 3 février 2024 ! 1 – 3 février Parc des Expositions Lanester

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T09:00:00+01:00 – 2024-02-03T13:00:00+01:00

Venez rencontrer une équipe d’étudiants et enseignants du BUT Réseaux & Télécommunications au Salon Info’Sup à Lanester !

Les différents parcours du BUT R&T :

Cybersécurité : concevoir et mettre en œuvre la politique de cybersécurité d’une entreprise.

Développement Système et Cloud : maîtriser le déploiement, l’administration et la sécurisation des applications et services dans un cloud.

Pilotage de Projets Réseaux : gérer des activités réseaux & télécoms en termes techniques, organisationnels, relationnels, et financiers.

Rendez-vous au Parc des Expositions Lanester :

Jeudi 1er février : 9h – 12h, puis 13h – 17h

Vendredi 2 février : 9h – 12h, puis 13h – 19h

Samedi 3 février : 9h – 13h

Si vous souhaitez rencontrer nos autres formations BUT Carrières Juridiques, BUT Gestion des Entreprises et des Administrations ou BUT Génie Industriel et Maintenance, retrouvez les différentes dates de salons via ce lien : https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324

Parc des Expositions Lanester 286 Rue Rouget de Lisle, 56600 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/salons-202324 »}]