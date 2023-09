Salon Studyrama des Etudes Supérieures de la Roche-sur-Yon PARC DES EXPOSITIONS – HALL C Rue Giotto 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, 7 octobre 2023, La Roche-sur-Yon.

Sur inscription : https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-la-roche-sur-68

Le salon Studyrama des Études Supérieures de la Roche-sur-Yon vous donne rendez-vous au Parc des Expositions, le samedi 7 octobre 2023, pour préparer votre futur !

Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels et spécialistes des Etudes Supérieures seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés.

Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences..), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à la Roche-sur-Yon.

Venez rencontrer le pôle universitaire Yonnais (IUT, ICES, filières universitaire santé etc.), leurs responsables de formations et étudiants afin de découvrir les différents cursus proposés ainsi que leurs voies d’accès. Les équipes seront ravies de vous donner des conseils afin d’affiner votre projet d’études et réussir votre orientation !

La procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

