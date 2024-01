GOLD BY ALAIN LLORCA PARC DES EXPOSITIONS – HALL 9 – BRUZ Bruz Catégorie d’Évènement: Bruz GOLD BY ALAIN LLORCA PARC DES EXPOSITIONS – HALL 9 – BRUZ Bruz, 10 février 2024, Bruz. Retrouvez la magie des années 80 avec les titres emblématiques de Gold chanté par Alain Llorca, ancien chanteur et bassiste de ce groupe mythique….Plus d’1h30 de show pop rock ! Venez danser, chanter et vivre de belles surprises sur la tournée Gold By Alain Llorca. Un plein d’émotions au rythme des plus grands tubes le temps d’une soirée inoubliable !

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30 Réservez votre billet ici PARC DES EXPOSITIONS – HALL 9 – BRUZ LA HAIE GAUTRAIS 35170 Bruz 35 Détails Catégorie d’Évènement: Bruz Autres Code postal 35170 Lieu PARC DES EXPOSITIONS - HALL 9 - BRUZ Adresse LA HAIE GAUTRAIS Ville Bruz Departement 35 Lieu Ville PARC DES EXPOSITIONS - HALL 9 - BRUZ Bruz latitude longitude ;

PARC DES EXPOSITIONS - HALL 9 - BRUZ Bruz 35 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/