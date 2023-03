Festival de l’auto, salon de l’automobile et de la mobilité Parc des Expositions et Le Spot Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

2023-05-13 – 2023-05-14

Saône-et-Loire . Le Festival Auto regroupe une cinquantaine de représentants des principales marques automobiles françaises et internationales présentes dans notre région. Ce salon vous permettra de découvrir les nouveaux véhicules, mais aussi d’essayer toutes les marques dans un centre d’essai sans équivalent. Des véhicules d’occasion seront présentés sur site. Des ateliers pratiques, des solutions exclusives, et de conditions commerciales spéciales SALON, de nombreuses activités pour petits et grands sont au programme. Un défilé de voitures historiques parcourra les routes du mâconnais et arrivera le samedi et le dimanche en fin de matinée au Parc des Expositions où les véhicules seront ensuite exposés. En pratique :

Parc des Expositions et Spot de Mâcon, avenue Pierre Bérégovoy, 71000 Mâcon

Ouverture :

Samedi 13 mai de 9h30 à 20h le samedi

Dimanche 14 mai de 9h30 à 18h

Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants de -12 ans // billetterie à l’entrée du salon

