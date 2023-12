30ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86) Parc des expositions du Chillou Châtellerault, 16 mars 2024, Châtellerault.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

30ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86)

16 & 17 MARS 2024

Au Parc des expositions de Châtellerault (86)

Intérieur et extérieur – 12000 m²

 Pièces détachées de véhicules anciens et de collection :

Auto, Moto, Vélo

 Documentation – Miniatures – Outillage – Objets Déco

 Exposition à thème : Made in France

Parking réservé aux Véhicules de Collection

Restauration sur place et Buvette

Entrée gratuite

Organisation : ARLPC Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais

Inscriptions, renseignements :

06 43 55 33 43 ou [arlpc.asso@gmail.com](mailto:arlpc.asso@gmail.com)

N’hésitez pas à partager l’information et à nous suivre sur :[https://www.facebook.com/arlpc86/](https://www.facebook.com/arlpc86/).

Parc des expositions du Chillou rue du chillou

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par ACAP