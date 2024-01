30ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86) Parc des expositions du Chillou Châtellerault, 16 mars 2024, Châtellerault.

30ème BOURSE D’ECHANGES Auto Moto de Châtellerault (86) 16 et 17 mars 2024 Parc des expositions du Chillou Entrée gratuite; Inscription obligatoire pour les exposants

16 & 17 MARS 2024

Au Parc des expositions de Châtellerault (86)

Intérieur et extérieur – 12000 m²

 Pièces détachées de véhicules anciens et de collection :

Auto, Moto, Vélo

 Documentation – Miniatures – Outillage – Objets Déco

 Exposition à thème : Made in France

Parking réservé aux Véhicules de Collection

Restauration sur place et Buvette

Entrée gratuite

Organisation : ARLPC Amicale Rétro Locomotion du Pays Châtelleraudais

Inscriptions, renseignements :

06 43 55 33 43 ou arlpc.asso@gmail.com

automobile collection