Billetterie en ligne et sur place Pass journée : 15 € Pass 3 jours : 35 € Tarifs réduits* : 12 € Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés sur présentation d’un justificatif. *Etudiants, Personnes à mobilité réduite, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi

1 ère convention internationale de tatouage d’Orléans. Du 17 au 19 Février 2023, 260 tatoueurs venus de France et de l’étranger vous feront découvrir l’art du tatouage. En + Concerts/Shows/Foodtrucks handicap moteur mi

Parc des expositions d'Orléans 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans

L’art du tatouage prend ses quartiers à Orléans au sein du Parc Expo CO’Met.

Pour la première fois, une grande convention de tatouage à Orleans ouvrira ses portes.

Les 17, 18 et 19 février 2023 Orléans Tattoo Show s’installe à CO’Met pour vous faire découvrir l’art du tatouage.

Ne manquez pas cette première édition qui se tiendra dans l’incroyable cadre du tout nouveau complexe dédié aux spectacles, aux salons et aux rencontres à portée internationale.

Retrouvez les meilleurs artistes tatoueurs du moment, découvrez leur travail et faites-vous tatouer pendant l’évènement en contactant directement l’artiste de votre choix.

Orléans Tattoo Show vous prépare une programmation dont vous vous souviendrez longtemps. Vous n’êtes pas prêt !

Venez remplir vos yeux de spectacles de performeurs, de danseurs, de démos de skate et long board en plus de la présence de VIP du monde du tatouage à qui vous pourrez demander des photos et des autographes et bien d’autres surprises encore !

Chaque jour une programmation Live sur scène avec des artistes aux styles divers. Du Rock à l’électro en passant par une touche de Rap, chacun y trouvera son bonheur.

Vous aimez les tattoos et vous voulez voir les meilleurs être récompensé pour leur plus belles œuvres ? C’est un temps fort pour toute convention de tatouage. Chaque jour, plusieurs catégories de concours mettrons en avant les tatouages réalisés pendant la convention. Les meilleurs recevront des trophées, des cadeaux et vos applaudissements.

Avec ses espaces de restauration intérieur et ses Food trucks, vous trouverez sans aucun doute de quoi vous régaler chaque midi et soir pendant 3 jours.

2023-02-17T12:00:00+01:00

2023-02-19T19:00:00+01:00

