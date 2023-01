Salon Loisirs Créatifs d’Orléans Parc des expositions d’Orléans, 3 février 2023, Orléans.

Salon Loisirs Créatifs d’Orléans 3 – 5 février Parc des expositions d’Orléans

entrée 7€ (6€ en ligne)

Le Salon des passionnés de Loisirs Créatifs d’Orléans revient du 3 au 5 février 2023 au Parc des Expositions – Le Loiret CO’Met

Parc des expositions d'Orléans 1 Rue du Président Robert Schuman, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Organisé par Orléans events, le Salon des Loisirs Créatifs d’Orléans est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés et les amateurs du « Do It Yourself ». Plus de 70 exposants seront réunis pour proposer conseils, astuces et nouvelles tendances dans les univers : art culinaire/alimentation, art floral, bijoux/créations/mode, cosmétique, droguerie/entretien de la maison, home staging/recyclage, kids, matériaux/accessoires/bricolages, papier et créations, peinture/customisation d’objets, travaux d’aiguille, tissus, couture et accessoires. Un beau panel qui séduira les visiteurs !

L’offre ne s’arrête pas là, puisque cette édition proposera un programme d’animations riche et varié avec ateliers et démonstrations sur les stands des exposants. Les adultes comme les enfants pourront s’essayer aux loisirs créatifs sur des thématiques comme la couture, la décoration, les travaux d’aiguilles ou encore la découverte d’art floral.

Rencontre avec les blogueuses et les influenceuses

Le «Coin des inspirations Do It Yourself» fait son grand retour avec la venue de blogueuses et d’influenceuses : Dodynette, Ma Pause Couture, Melle Malabar et VinyDiy. Véritable moment d’échange et de partage d’idées avec les visiteurs, de créations et de conseils via leurs tutoriels et approches personnalisées.

Pour tout savoir sur le salon et ses animations : www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr



