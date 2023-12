Foire Internationale de Rouen Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Foire Internationale de Rouen Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 29 mars 2024 09:00, Le Grand-Quevilly. Foire Internationale de Rouen 29 mars – 7 avril 2024 Parc des expositions de Rouen plein tarif : 7€ / e-billet : 5€ / tarif réduit* : 5€ / 12 – 17 ans : 2€ Du 29 mars au 7 avril mars 2024, se tiendra la 95ème édition de la Foire de Rouen au Parc Expo de Rouen !

Retrouvez en un seul lieu, toutes les nouveautés et les dernières tendances dans l’univers des camping-cars, de la maison, la déco intérieure et extérieure, des arts du monde entier, les artisans locaux, les meilleurs produits du terroir…Shopping, restauration & animations : tout est prévu sur place pour passer un merveilleux moment à 2 ou en famille ! Cette année, l’Italie sera à l’honneur avec une exposition sur Venise et de nombreuses animations immersives autour de la culture italienne vous y attendent dans l’ensemble des halls ! Sur près de 40 000 m², la Foire Internationale de Rouen vous présentera les plus belles offres commerciales et de loisirs de la région ! Gratuités :

> Vendredi 29 mars : accès libre pour tous

> Lundi 1er avril : journée gratuite pour les femmes

> Mardi 2 avril : journée gratuite pour les seniors (+ de 65 ans)

> Jeudi 4 avril : journée gratuite pour les hommes

> Le midi de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi Retrouvez toutes les informations pratiques et les tarifs sur www.foirederouen.fr Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.foirederouen.fr/ »}] [{« link »: « http://www.foirederouen.fr »}] http://www.foirederouen.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T10:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00 Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Code postal 76120 Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Latitude 49.40675 Longitude 1.068736 latitude longitude 49.40675;1.068736

Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/