Seine-Maritime Les Emplois en Seine Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 14 mars 2024 09:00, Le Grand-Quevilly. Les Emplois en Seine 14 et 15 mars 2024 Parc des expositions de Rouen 10h / 17h – Entrée libre, inscription gratuite Un salon de recrutement sur place et en ligne ! La 20e édition des Emplois en Seine se déroule les jeudi 14 et vendredi 15 mars 2024 au Parc Expo de Rouen et en simultané sur normandie-emploi.fr. Principal rendez-vous du travail en Normandie avec de nombreux employeurs en face-à-face proposant de multiples offres d’emploi et de formation à des candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non, en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. Entrée libre, inscription gratuite ; des conseillers emploi seront présents pour accueillir et orienter les candidats, un espace est dédié aux personnes en situation de handicap. Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.normandie-emploi.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

