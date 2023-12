Loisirsland Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Loisirsland Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 27 février 2024 09:00, Le Grand-Quevilly. Loisirsland 27 février – 10 mars 2024 Parc des expositions de Rouen Tarif enfant : 9€ / Tarif parent : 7€ / Parking gratuit de 4 200 places Comme chaque année à l’occasion des vacances scolaires, le Parc des Expositions de Rouen se transforme en parc d’attraction géant ! Structures gonflables, parcours aventures, bubble foot, jeux en bois, toboggans géants, mini golf, espace petite enfance (à partir de 3 ans). Un moment d’amusement et de partage entre petits et grands. Rendez-vous du 27 février au 10 mars 2024 au Parc des Expositions de Rouen ! Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.loisirsland.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-27T10:00:00+01:00 – 2024-02-27T19:00:00+01:00

2024-03-10T10:00:00+01:00 – 2024-03-10T19:00:00+01:00 Détails Heure : 09:00 Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Code postal 76120 Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Latitude 49.40675 Longitude 1.068736 latitude longitude 49.40675;1.068736

Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/