Seine-Maritime Normannia, Salon médiéval et fantastique Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 24 février 2024 09:00, Le Grand-Quevilly. Normannia, Salon médiéval et fantastique 24 et 25 février 2024 Parc des expositions de Rouen Tarif : 8€ / Pass 2 jours : 12€ / Gratuit pour les – de 3 ans / Parking gratuit sur place Après un 5ème volet couronnée de succès en 2023, Normannia revient pour une 6ème édition les 24 et 25 février 2024 au Parc des Expositions de Rouen ! Si la formule reste la même, avec un énorme marché médiéval, féérique et artisanal assorti de tonnes d’animations, il y aura également de belles surprises ! Rendez-vous les 24 et 25 février 2024 au Parc des Expositions de Rouen pour vivre un moment hors du commun ! Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.federation-francaise-medievale.fr/normannia »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

