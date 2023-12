Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance & des Métiers Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Salon de l'Apprentissage, de l'Alternance & des Métiers Samedi 17 février 2024, 09h30 Parc des expositions de Rouen Inscription gratuite / Parking gratuit de 4 200 places Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d'un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Vous hésitez sur la formation à choisir, vers quelle filière vous orienter ?

Vous souhaitez découvrir un panel de métiers ?

Vous hésitez entre études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes ?

Études en formation initiale ou en alternance ?

Vous vous demandez quelle option prendre au lycée ?

Comment candidater sur Parcoursup ?

Vous souhaitez vous réorienter pour l’année prochaine ? Parents ou professionnels de l’éducation ? Vous souhaitez accompagner un jeune dans son projet d’orientation ?

Quelles possibilités et quelles études s’offrent à lui ? Que faire au Salon ? Rencontrez des professionnels de l’orientation

Echangez avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations

Assistez aux conférences de l’Etudiant et poser toutes vos questions

Aux entrées du salon, récupérez gratuitement le Hors-Série de l'Etudiant spécial Parcours sup Rendez-vous le samedi 17 février 2024 au Salon apprentissage, alternance et métiers de Rouen de 9h à 17h au Parc Expo de Rouen ! Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

2024-02-17T09:30:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

