Salon du Camping-Car Rouen Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, jeudi 1 février 2024.

Salon du Camping-Car Rouen Le Salon du Camping-Car Rouen Parc Expo aura lieu du jeudi 01 au dimanche 4 février 2024 au Parc des Expositions de Rouen ! 1 – 4 février Parc des expositions de Rouen Billet : 5€ / Parking gratuit de 4 200 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T10:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T19:00:00+01:00

Le Salon du Camping-Car Rouen Parc Expo aura lieu du jeudi 01 au dimanche 4 février 2024 au Parc des Expositions de Rouen !

Le premier grand salon régional de l’année dédié aux camping-cars !

Retrouvez les plus grandes marques de camping-cars et de fourgons au Parc Expo de Rouen pour un salon grandiose dans les halls couverts et chauffés de Rouen Expo Evénements.

Découvrez une exposition de plus de 150 véhicules neufs et occasions sur plus de 3000m² couverts.

Faites votre choix parmi les véhicules de plus d’une vingtaine de marques

4 jours d’offres et de conditions exceptionnelles à ne pas manquer avec des nouveautés 2024 en exclusivité à découvrir sur place.

*** Parking gratuit ***

*** Billet en vente sur place – 5€ ***

*** Restauration prévue sur place *

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100043338566397 »}]