Les Puces Rouennaises Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 12 janvier 2024 09:00, Le Grand-Quevilly.

Les Puces Rouennaises 12 – 14 janvier 2024 Parc des expositions de Rouen Entrée payante : 6,50 € / Tarif réduit : 5,50 € / Gratuit pour les – de 12 ans / Tarif jeune 12-25 ans : 2€ / Tarif unique le dimanche : 4€ / Parking gratuit de 4200 places

Pour cette 42ème édition des Puces Rouennaises, le Parc Expo de Rouen ouvrira ses portes au grand public du 12 au 14 janvier 2024.

Si le jeudi 11 janvier est réservé aux marchands professionnels, les 3 jours suivants seront destinés aux chineurs, amateurs d’art, amoureux de décoration et curieux.

Les Puces Rouennaises offrent un très large choix de marchandises dont la qualité est certifiée par des experts. Près de 200 brocanteurs et antiquaires prendront le temps de faire découvrir l’histoire de leurs objets et marchandises sur près de 12 000 m2 .

Mobilier rétro, design ou encore de style industriel, livres de collection, bois rustiques, bibelots, montres et bijoux, objets de charme et de décoration (horloges, miroirs, vases…), mode vintage, vêtements et accessoires anciens, verreries, seront – entre autres – à découvrir aux dédales des allées.

Un service d’experts est mis gratuitement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos achats, que ce soit à propos de l’histoire d’un objet, de sa restauration ou encore de son estimation.

Le salon Normandy Vintage aura le même week-end que les Puces Rouennaises !

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.pucesrouennaises.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T10:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00