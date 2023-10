Fête de l’Humanité Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 18 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Fête de l’Humanité 18 et 19 novembre Parc des expositions de Rouen Parking gratuit de 4 200 places / Entrée : 20€

Petite sœur de la Fête de l’Humanité parisienne, la Fête de l’Humanité Normandie vous donne rendez-vous au Parc des Expositions de Rouen les 19 & 20 novembre prochains !

Un lieu unique de fête, de musique, de culture, de politique, de convivialité et de rencontres. Venez déguster les spécialités culinaires normandes, débattre, échanger au village associatif et faire la fête aux concerts de Danakil, Taïro, Almä Mango & Captain Sparks and the Royal Company !

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans !

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00