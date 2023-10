Salon Studyrama Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Salon Studyrama Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 18 novembre 2023, Le Grand-Quevilly. Salon Studyrama Samedi 18 novembre, 09h00 Parc des expositions de Rouen Parking gratuit Rendez-vous le samedi 19 novembre prochain dans le hall 1 du Parc des Expositions de Rouen pour l’édition 2023 de Studyrama ! Que vous soyez lycéen, bachelier ou étudiant, vous trouverez ce qui correspond à vos attentes en matière d’orientation. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa formation de bac à bac +5 et réussir son orientation. Les établissements présents renseigneront sur leurs cursus, leurs diplômes ou encore sur leurs modalités d’inscription … Un espace orientation et des conférences animées par des spécialistes seront également organisées au cours de la journée, l’occasion de poser toutes les questions au sujet de son orientation. Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.studyrama.com/salons »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

