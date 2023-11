Studyrama Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 18 novembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Le salon des Grandes Ecoles de Rouen vous donne rendez-vous au Parc des expositions, le samedi 18 novembre 2023, pour préparer votre entrée en école !

Pour affiner votre choix d’école, de nombreux établissements (Prépas Commerce, Ingénieurs, Grandes Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs et de Management) seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés.

CONFERENCES – Salle 2

Intelligence artificielle : la révolution numérique animée par ESIGELEC – de 9h30 à 10h15

École de commerce : quels débouchés ? animée par EM Normandie – de 10h45 à 11h30

Comment intégrer une grande école de commerce ? animée par Neoma Business School – de 14h15 à 15h00

Pourquoi intégrer une école d’ingénieurs post-Bac ? animée par ISEN Yncréa Ouest – de 15h30 à 16h15

PÔLE ORIENTATION

Retrouvez les CIO (centres d’informations et d’orientation) de Normandie. Spécialistes du conseil en orientation scolaire et professionnelle, les Psychologues Education Nationale délivrent des prestations individuelles et collectives en CIO ou en établissement scolaire. Venez poser toutes vos questions et obtenez des réponses personnalisées qui vous aideront dans votre orientation et/ou spécialisation !

Echangez avec les intervenants de L’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie. l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers développe une offre de services multiforme, adaptée et innovante pour répondre aux problématiques d’orientation et d’information sur les métiers et les formations.

Retrouvez le programme et les exposants sur : https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-rouen-147

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

