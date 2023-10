Salon du Mariage et de la Fête Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Salon du Mariage et de la Fête Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 10 novembre 2023, Le Grand-Quevilly. Salon du Mariage et de la Fête 10 – 12 novembre Parc des expositions de Rouen Parking gratuit / Tarif plein : 8 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Le Salon du Mariage et de la Fête est le rendez-vous incontournable pour les couples préparant le plus beau jour de leur vie. C’est aussi le lieu où tous ceux qui souhaitent organiser un anniversaire, un baptême, ou tout simplement une fête pourront trouver toutes les adresses utiles. Au coeur du salon, un large choix de services et produits liés au mariage et à la fête seront proposés : idées menus, traiteurs, lieux de réceptions, art de la table, faire-part, alliances, robes de mariées et costumes, idées déco, organisateurs d’événements, coiffeurs, fleuristes, photographes… Le Salon du Mariage et de la Fête est donc l’endroit rêvé pour tous ceux qui sont en préparation d’un événement privé. Rendez-vous au Parc Expo de Rouen du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2023 ! Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.salonmariage-fete.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 03 26 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T17:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

2023-11-10T17:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

Parc des expositions de Rouen
Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly
Ville Le Grand-Quevilly
Departement Seine-Maritime

