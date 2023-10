Grande Vente Emmaüs Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime Grande Vente Emmaüs Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 5 novembre 2023, Le Grand-Quevilly. Grande Vente Emmaüs Dimanche 5 novembre, 10h00 Parc des expositions de Rouen Parking gratuit de 4 200 places / 1€ solidaire Les communautés Emmaüs de Rouen, Le Havre, Elbeuf et le Département de la Seine-Maritime organisent une Grande Vente de Solidarité le dimanche 5 novembre 2023 au Parc des Expositions de Rouen. Plus de 6 000 m² seront accessibles pour 1€ solidaire. La Grande Vente du dimanche 6 novembre prochain sera le rendez-vous incontournable des chineurs de toute la Seine-Maritime. Ils seront accueillis par 160 compagnes, compagnons et amis des communautés d’Emmaüs de la Seine-Maritime. Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime Lieu Ville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly latitude longitude 49.40675;1.068736

Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le grand-quevilly/