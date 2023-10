La Fabrique de patrimoines au FÊNO Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime La Fabrique de patrimoines au FÊNO Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, 20 octobre 2023, Le Grand-Quevilly. La Fabrique de patrimoines au FÊNO 20 – 22 octobre Parc des expositions de Rouen Entrée libre, Parking gratuit, Restauration sur place La Fabrique de patrimoines en Normandie participe au Festival de l’Excellence Normande au Parc des expositions de Rouen. Retrouvez nous sur le stand « Patrimoines Normands », Hall 4, secteur Cœurs battants ! Pour en savoir plus sur le festival : https://feno.normandie.fr/ Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 2023

Vendredi et samedi : de 10h à 22h / Dimanche : de 10h à 19h Parc des expositions de Rouen 46 Avenue des Canadiens, 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://feno.normandie.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

