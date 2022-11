Exposition canine internationale Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Exposition canine internationale Parc des expositions de Rouen, 3 décembre 2022, Le Grand-Quevilly. Exposition canine internationale 3 et 4 décembre Parc des expositions de Rouen

Entrée : 6€ / Parking gratuit de 4 200 places

Les 3 et 4 décembre aura lieu l’Exposition Canine Internationale au Parc des Expositions de Rouen ! handicap moteur mi Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie Les 3 et 4 décembre auront lieu au Parc des Expositions de Rouen, 2 expositions canines internationales toutes races organisées par l’Association Canine de Seine-Maritime.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime

Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/

Exposition canine internationale Parc des expositions de Rouen 2022-12-03 was last modified: by Exposition canine internationale Parc des expositions de Rouen Parc des expositions de Rouen 3 décembre 2022 Le Grand-Quevilly Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

Le Grand-Quevilly Seine-Maritime