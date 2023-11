Salon Studyrama Parc des Expositions de Poitiers Poitiers, 25 novembre 2023, Poitiers.

Salon Studyrama Samedi 25 novembre, 10h00 Parc des Expositions de Poitiers Sur inscription

Le salon Studyrama des Études Supérieures de Poitiers te donne rendez-vous au Parc des Expositions, le samedi 25 novembre 2023, pour préparer ton futur.

Viens échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeur·es et des étudiant·es à ton écoute toute la journée !

Tu pourras ainsi être conseillé·e au mieux sur tes choix de parcours parmi plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences..), mais aussi avoir des infos sur le fonctionnement de Parcoursup, et sur la vie étudiante à Poitiers.

Info Jeunes sera présent pour répondre à tes questions, n’hésite pas à passer nous voir sur notre stand !

Parc des Expositions de Poitiers 11 rue Salvador Allende 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

