Salon de l’apprentissage et de l’orientation Parc des Expositions de Poitiers Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne

Salon de l’apprentissage et de l’orientation Parc des Expositions de Poitiers, 9 mars 2023, Poitiers. Salon de l’apprentissage et de l’orientation 9 et 10 mars Parc des Expositions de Poitiers

Gratuit, sans inscription

Tu as besoin de conseils pour ton orientation ? Tu envisages de faire un apprentissage ? Parc des Expositions de Poitiers 11 rue Salvador Allende 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.facebook.com/salon.apprentissage.emploi/”}] Viens rencontrer les acteurs de la formation et de l’orientation sur le salon de l’apprentissage et de l’orientation de Poitiers ! Au programme : conférences, présentation des établissements, démonstrations métiers… Huit secteurs professionnels seront représentés : services ;

construction ;

logistique et transport ;

mécanique ;

industrie ;

agriculture ;

tertiaire ;

métiers de bouche et arts de la table. Toutes les infos et le programme de l’événement sont à retrouver sur la page Facebook dédiée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T09:00:00+01:00

2023-03-10T18:00:00+01:00 prostooleh – Freepik

Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Parc des Expositions de Poitiers Adresse 11 rue Salvador Allende 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Parc des Expositions de Poitiers Poitiers Departement Vienne

Parc des Expositions de Poitiers Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Salon de l’apprentissage et de l’orientation Parc des Expositions de Poitiers 2023-03-09 was last modified: by Salon de l’apprentissage et de l’orientation Parc des Expositions de Poitiers Parc des Expositions de Poitiers 9 mars 2023 Parc des Expositions de Poitiers Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne