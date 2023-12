Salon Azimut – Orientation et de l’enseignement supérieur Parc des Expositions de Penfeld Guilers Catégories d’Évènement: Finistère

Guilers Salon Azimut – Orientation et de l’enseignement supérieur Parc des Expositions de Penfeld Guilers, 25 janvier 2024, Guilers. Guilers Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-27 . Le salon Azimut est l’occasion de recueillir toutes les informations afin de construire sereinement son parcours dans le supérieur. Il est complémentaire du travail mené au sein des lycées lors des heures dédiées à l’orientation ou des semaines de l’orientation.

Le salon AZIMUT est l’expression d’une dynamique collective portée par l’ensemble des lycées finistériens, les Centre d’Information et d’Orientation (CIO) et l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Il vise à répondre aux besoins exprimés au sein des établissements :

Offrir à chaque jeune l’occasion de questionner les responsables de formations sur les attendus du supérieur, les contenus de formation et les perspectives d’insertion professionnelle.

Recueillir des conseils d’experts pour élaborer son dossier Parcoursup, au regard de son potentiel et de son ambition.

Créer des temps d’échange avec les étudiants présents sur les stands, afin de se projeter sur sa future vie étudiante. .

Parc des Expositions de Penfeld Route de Brest

Guilers 29820 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guilers Autres Code postal 29820 Lieu Parc des Expositions de Penfeld Adresse Parc des Expositions de Penfeld Route de Brest Ville Guilers Departement Finistère Lieu Ville Parc des Expositions de Penfeld Guilers Latitude 48.4093609 Longitude -4.5299751 latitude longitude 48.4093609;-4.5299751

Parc des Expositions de Penfeld Guilers Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilers/