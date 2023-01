AZIMUT Brest Parc des Expositions de Penfeld Guilers Catégories d’Évènement: Finistère

Guilers

AZIMUT Brest Parc des Expositions de Penfeld, 19 janvier 2023, Guilers. AZIMUT Brest 19 – 21 janvier Parc des Expositions de Penfeld L’IUT de Saint-Malo est présent au salon Azimut de Brest Parc des Expositions de Penfeld Route de Brest, 29820 Guilers Guilers 29820 Finistère Bretagne L’IUT de Saint-Malo sera présent au salon AZIMUT au Parc des Expositions de Penfeld entre le jeudi 19 et le samedi 21 janvier 2023 ! Le jeudi 19 janvier le département Réseaux & Télécommunications sera présent. Le vendredi 20 janvier les départements Réseaux & Télécommunications, Génie Industriel et Maintenance et Carrières Juridiques seront présents.

Le samedi 21 janvier les départements Réseaux & Télécommunications, Génie Industriel et Maintenance et Carrières Juridiques seront présents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T09:00:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Guilers Autres Lieu Parc des Expositions de Penfeld Adresse Route de Brest, 29820 Guilers Ville Guilers lieuville Parc des Expositions de Penfeld Guilers Departement Finistère

Parc des Expositions de Penfeld Guilers Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilers/

AZIMUT Brest Parc des Expositions de Penfeld 2023-01-19 was last modified: by AZIMUT Brest Parc des Expositions de Penfeld Parc des Expositions de Penfeld 19 janvier 2023 Guilers Parc des Expositions de Penfeld Guilers

Guilers Finistère