Beta Publisher représentée à la Japan Expo de Paris 2023 13 – 16 juillet Parc des expositions de Paris Nord Villepinte Conditions : https://www.japan-expo-paris.com/fr/menu/guide-du-visiteur_490/info/dates-horaires_11536.htm

Beta Publisher, la maison d’édition nouvelle génération, s’apprête à marquer les esprits lors de sa participation à la Japan Expo de Paris, qui se tiendra du 13 au 16 juillet 2023. Les passionnés de littérature auront l’occasion unique de découvrir les auteurs phares de Beta Publisher sur leur stand B152 dans le Hall A.

Parmi les auteurs présents, Anthony Lucchini sera là pour présenter sa série captivante intitulée « Les Nocturnes ». Plongez dans un univers sombre et envoûtant où les créatures de la nuit se mêlent à des intrigues palpitantes.

Samantha Feitelson, une auteure talentueuse, dévoilera son roman « Ad Mortem ». Préparez-vous à être transporté dans un récit haletant mêlant suspense, mystère et une dose d’émotions intenses.

Quant à C.D. Darlington, elle présentera la série des « Justan Lockholmes » ainsi que « Un Amour à la Renverse ». Plongez dans des enquêtes palpitantes aux côtés du célèbre détective Justan Lockholmes, et laissez-vous emporter par l’histoire bouleversante d’un amour renversant.

Le stand de Beta Publisher sera un lieu incontournable pour les amateurs de lecture en quête de découvertes littéraires uniques. Les visiteurs pourront échanger directement avec les auteurs, partager leurs impressions et obtenir des dédicaces personnalisées.

Au-delà de la Japan Expo, Beta Publisher a su se démarquer en créant un lieu unique où littérature et gourmandise se rejoignent : le BKNK, un coffee shop littéraire situé dans le 9ème arrondissement de Paris. Là-bas, les visiteurs peuvent déguster de délicieuses pâtisseries et des planches de charcuteries/fromages tout en plongeant dans un livre captivant. De plus, le BKNK partage ses locaux avec les acteurs de la maison d’édition, favorisant ainsi les rencontres entre auteurs, le comité de lecture et les lecteurs passionnés.

Beta Publisher se distingue également par son engagement en faveur de la transparence et de la démocratisation de l’édition. Avec son label « Naked book », la maison d’édition offre aux lecteurs un accès privilégié à l’envers du décor, les invitant à comprendre les rouages de l’industrie du livre.

La fondatrice de Beta Publisher, Camille de Decker, est à l’origine de cette initiative audacieuse. Ayant remis en question sa carrière en entreprise, elle a entrepris de créer une maison d’édition qui incarne le renouvellement et l’ouverture d’esprit.

Ne manquez pas l’opportunité de découvrir Beta Publisher à la Japan Expo de Paris du 13 au 16 juillet 2023. Plongez dans des univers captivants, rencontrez des auteurs talentueux et laissez-vous surprendre par la vision innovante de la maison d’édition nouvelle génération.

