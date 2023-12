HARRY ROSELMACK AU SALON BIO HARMONIES DE MONTPELLIER LE DIMANCHE 10 DECEMBRE 2023 Parc des Expositions de Montpellier, route de la Foire 34470 Pérols Pérols, 10 décembre 2023 13:00, Pérols.

Animateur phare du magazine « Sept à huit » sur TF1 et figure incontournable du paysage médiatique, Harry Roselmack a récemment publié un essai métaphysique intitulé « Il n’est pas trop tard pour naître » aux Éditions Jouvence. À l’occasion du Salon Bio Harmonies, il partagera ses réflexions lors d’une conférence à Montpellier le 10 décembre.

Au cours de cette conférence inédite, Harry Roselmack abordera la question fondamentale de l’existence humaine : avons-nous une raison d’être ? Sa réflexion approfondie et les réponses qu’il apporte dévoilent de nouvelles perspectives sur l’espace, le temps, et une vérité insoupçonnable : notre rôle à l’échelle de l’univers consiste à favoriser la poursuite de son évolution et la concrétisation de sa finalité. Durant cet échange avec le public, le journaliste examinera également les dangers présents dans notre société ainsi que ses enjeux.

Producteur, journaliste et auteur-réalisateur, Harry Roselmack a développé dès son jeune âge une passion pour les individus et le monde qui l’entoure. Cette passion l’a conduit à s’interroger sur le sens à donner à l’existence, le motivant finalement à embrasser le journalisme, un domaine lui permettant de satisfaire sa soif de connaissance.

Sa conférence se tiendra le 10 décembre à 14h au Parc des Expositions (Pérols) dans la Salle Gaia.

Pour de plus amples informations : www.salonbioharmonies.com

