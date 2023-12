SALON CREATIVA Parc des Expositions de Metz Métropole Metz, 22 février 2024, Metz.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Une invitation à la détente et au plaisir de faire dans un nouveau Hall avec une nouvelle implantation. Véritable voyage dans le monde des activités manuelles, ce Salon propose un éventail de boutiques pour faire le plein de matériels, des expositions réalisées par des professionnels et des ateliers d’initiation et de perfectionnement pour aborder différentes techniques de loisirs créatifs..

8 EUR.

Parc des Expositions de Metz Métropole Rue de la Grange aux Bois

Metz 57070 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par AGENCE INSPIRE METZ