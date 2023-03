Rallye des Vins Mâcon Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Catégories d’Évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Rallye des Vins Mâcon
Parc des Expositions de Mâcon, 2 juin 2023, Mâcon
Avenue Pierre Bérégovoy
Parc des Expositions de Mâcon
Mâcon
Saône-et-Loire

2023-06-02 14:00:00 – 2023-06-04

Parc des Expositions de Mâcon Avenue Pierre Bérégovoy

Mâcon

Saône-et-Loire . EUR 0 0 Les routes de Bourgogne du Sud aux alentours de Mâcon verront les candidats du célèbre rallye automobile s’affronter au fil de paysages superbes. Départ du Parc des Expositions où des véhicules historiques seront également présentés le vendredi en fin d’après-midi. Buvette au Pâquier Saint-Antoine. Rallye des vins Parc des Expositions de Mâcon Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon

