L’architecte ne mord (presque) pas 13 – 15 octobre Parc des expositions de Mâcon

L’exposition « L’architecte ne mord (presque) pas » a pour but la sensibilisation et la promotion de l’architecture, en insistant sur l’intérêt du recours à l’architecte. Elle s’adresse à tout public avec des supports lisibles et appropriables. À travers la présentation de quatre réalisations exemplaires d’habitat individuel, le projet explore la relation architecte- commanditaire.

Cette exposition itinérante met en lumière une architecture accessible et enviable. Tirant le fil de la domesticité, la scénographie propose de cristalliser les usages de l’habiter en un « Super Chez-Soi ». Elle donne à parcourir un espace qui mêle abstrait et concret, neuf et ancien, objets dessinés et ready-made…

Preuve qu’une relation maître d’œuvre-maître d’ouvrage peut être belle et qu’architecte n’est pas synonyme de férocité : deux des quatre projets seront particulièrement mis en avant grâce à la diffusion de courtes entrevues vidéos entre architectes et commanditaires.

Initiée par la DRAC BFC, les membres du Réseau architecture et l’Ordre des Architectes, construite par le collectif Commune et Kobalt Studio, cette exposition sera présentée pour la première fois à l’occasion du Salon de l’Habitat de Mâcon du 13 au 15 Octobre 2023.

Alors venez, les architectes ne mordent (presque) pas…

