Sur inscription, tarifs 6€ sur internet / 8€ sur place

Le Vélo Club Lexovien organise le dimanche 30 octobre 2022 la 30ème journée VTT et Randonnée Pédestre, Lisieux La Cerza. Parc des Expositions de Lisieux Rue Edouard Branly 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie 30ème édition de Lisieux La Cerza le dimanche 30 octobre 2022 Le Vélo Club Lexovien organise le dimanche 30 octobre 2022 la 30ème journée VTT et randoonée pédestre, Lisieux La Cerza, qui devient le grand rendez-vous du Pays d’Auge. De 75 concurrents en 1991, plus de 2 000 participants ont participé ces dernières années à cette journée. Les participants apprécieront au cours des circuits proposés, les richesses et les joies qu’offrent les sentiers et sous-bois des communes de Rocques, Hermival les Vaux, Ouilly du Houley, Fumichon, Firfol et Lisieux. Cette journée permet aux vététistes de tous les niveaux et de tous les âges, vététistes assidus passionnés ou occasionnels, de se côtoyer et de s’affronter sur l’un des circuits les plus accidentés de la région. La particularité et l’originalité de la journée VTT de Lisieux est la traversée du Parc Zoologique Le Cerza où les concurrents ont le plaisir d’approcher les animaux venant des différentes parties du globe. Le programme de la journée : 07h00 – 9h00 : accueil participants, parc des expositions de Lisieux

08h00 : départ libre des vététistes et randonneurs pédestre Les randonnées VTT proprosées : 23 km

29 km

44 km

55 km

63 km Des randonnées pédestres sont également au programme : 17 km

20 km

23 km Le ravitaillement se fait directement sur les circuits.

