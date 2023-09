Parc des Expositions – Salon du Bien-être Parc des Expositions de Limoges Limoges, 6 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Les 6, 7 et 8 octobre au Parc des Expositions et au Pavillon de Buxerolles, venez découvrir le Salon du Bien-être.

De nombreux partenaires; plus de 130, vous proposerons des stands et animations autour de la santé, de la détente, de la nutrition, du confort, des médecines douces et naturelles, de la forme, de la relaxation, des produits bio…

Restauration sur place : une cuisine naturelle et bio vous sera servie (petits-déjeuners, déjeuners, collations, pauses gourmandes) ainsi que des menus vegans et sans gluten.

Informations complémentaires sur le site (en lien)..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 19:00:00. EUR.

Parc des Expositions de Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Salon du Bien-être on October 6, 7 and 8 at the Parc des Expositions and Pavillon de Buxerolles.

More than 130 partners will be on hand with stands and events focusing on health, relaxation, nutrition, comfort, alternative and natural medicine, fitness, relaxation, organic products and more

On-site catering: natural and organic cuisine will be served (breakfasts, lunches, snacks, gourmet breaks), as well as vegan and gluten-free menus.

Further information on the website (link).

Venga a descubrir el Salón del Bienestar los días 6, 7 y 8 de octubre en el Parque de Exposiciones y el Pabellón de Buxerolles.

Más de 130 socios estarán presentes con stands y eventos centrados en la salud, la relajación, la nutrición, el confort, las medicinas alternativas y naturales, el fitness, la relajación, los productos ecológicos y mucho más

Restauración in situ: se servirá cocina natural y ecológica (desayunos, almuerzos, meriendas, pausas gourmet), así como menús veganos y sin gluten.

Más información en el sitio web (enlace).

Entdecken Sie am 6., 7. und 8. Oktober im Parc des Expositions und im Pavillon de Buxerolles die Wellness-Messe.

Zahlreiche Partner, über 130, bieten Ihnen Stände und Animationen rund um Gesundheit, Entspannung, Ernährung, Komfort, sanfte und natürliche Medizin, Fitness, Entspannung, Bioprodukte?

Verpflegung vor Ort: Es werden natürliche und biologische Gerichte serviert (Frühstück, Mittagessen, Snacks, Schlemmerpausen) sowie vegane und glutenfreie Menüs.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Limoges Métropole