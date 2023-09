Salon Info’Sup 56 de l’enseignement supérieur en Morbihan parc des expositions de Lanester Lanester, 1 février 2024, Lanester.

Salon Info’Sup 56 de l’enseignement supérieur en Morbihan 1 – 3 février 2024 parc des expositions de Lanester Gratuit

Info’Sup c’est quoi ?

Rendez-vous incontournable de l’offre de formation post-bac, la 32ème édition du salon Info’sup Bretagne Sud présentera plus de 300 formations structurées en 9 pôles : métiers de l’enseignement, sciences industrie BTP, agriculture biologie biotechnologies, médical paramédical social, sciences humaines communication lettres langues, arts culture animation sport, commerce gestion droit logistique transport, hôtellerie tourisme, sécurité défense.

Info’sup Bretagne Sud s’adresse en priorité aux lycéens des classes de 1ère et de terminale scolarisés dans les réseaux de l’éducation nationale (publics et privés), de l’agriculture et de la mer, sans oublier leurs familles et les jeunes étudiants ou non scolaires pour lesquels la matinée du samedi est organisée. C’est un forum gratuit d’information sur l’après bac, qui accueille chaque année près de 15 000 visiteurs.

parc des expositions de Lanester 286 Rue Rouget de Lisle 56600 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne

