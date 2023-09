La douane au Salon MIF Expo 2023 Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris, 9 novembre 2023, Paris.

La douane au Salon MIF Expo 2023 9 – 11 novembre Parc des expositions de la Porte de Versailles Sur inscription

Le salon MIF Expo à Porte de Versailles

Qu’est-ce que le MIF Expo ?

Acteur incontournable dans l’évolution du « made in France », MIF Expo propose une vitrine permettant à l’industrie, l’innovation et la créativité française de rencontrer les consommateurs. Ce salon reflète et tente d’amplifier une dynamique socio-économique exponentielle depuis plusieurs années : celle d’entreprises faisant le choix de réaliser sur notre territoire les étapes essentielles de la fabrication de leurs produits.

Un intérêt croissant des consommateurs pour le Fabriqué en France

Lors de l’achat, le pays de fabrication constitue un élément d’appréciation de plus en plus important pour une majorité de nos concitoyens. Notre sensibilité aux enjeux sociétaux liés à nos modes de consommation s’accroît, qu’il s’agisse d’impacts environnementaux ou d’effets tangibles sur l’emploi local. La crise sanitaire a renforcé cet intérêt croissant des consommateurs pour le Fabriqué en France, combinant ainsi le choix de produits de qualité à un besoin de consommation « responsable ».

Quand ?

Du 09 au 12 novembre 2023

Le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h

Le dimanche de 10h à 18h

Où ?

à Paris, Porte de Versailles – Pavillon 3

Combien ?

Gratuit sur pré-inscription

10€ sur place, remboursés au premier achat.

ATTENTION : N’achetez pas vos billets à un vendeur à la sauvette, ils seront refusés à l’entrée du salon.

Parking

Il existe 2 parkings sur la porte de Versailles les parkings 6 et 7.

Nous vous invitons à vous rapprocher du service visiteur de La Porte de Versailles afin de connaître les tarifs de stationnement : 01 40 68 22 22.

Accès

L’accès visiteur se fera par la Porte A2 de la porte de Versailles.

Un distributeur automatique de billets sera à votre disposition sur le Parc des expositions. Cependant, nous vous invitons fortement à retirer des espèces avant l’évènement.

Parc des expositions de la Porte de Versailles Porte de Versailles Paris 75015 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T10:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00