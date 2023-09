Le Salon grandes écoles à Paris Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le Salon grandes écoles à Paris Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le Salon grandes écoles à Paris 7 et 8 octobre Parc des expositions de la Porte de Versailles Sur inscription La douane au salon grandes écoles à Paris L’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing (ENDT) sera présente au salon de l’Etudiant « Grandes Écoles » les 7 et 8 octobre 2023.

Ce sera pour vous l'occasion de découvrir les métiers, les modalités de recrutement et la scolarité proposés par la douane.

Parc des expositions de la Porte de Versailles
Porte de Versailles
Paris 75015
Paris
Île-de-France

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00
2023-10-08T09:30:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

