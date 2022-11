La douane participe au Salon de l’étudiant le 25, 26, 27 novembre 2022 Parc des expositions de la Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée gratuite sur inscription

Du 25 au 27 novembre 2022, la douane participera pour la première fois au salon de l’étudiant au parc des expositions de Paris Porte de Versailles. Parc des expositions de la Porte de Versailles Porte de Versailles Paris Paris 75015 Île-de-France [{« link »: « https://salon-education.salon.letudiant.fr/espace-visiteur »}, {« link »: « https://salon-education.salon.letudiant.fr/salon-de-l-etudiant »}] Le salon de l’étudiant : un rendez-vous incontournable Ce salon s’intègre au grand salon européen de l’éducation qui inclut aussi le salon l’aventure des métiers et le salon de l’orientation de l’onisep. C’est un rendez-vous qui permet aux jeunes, à leurs parents, aux enseignants et à toutes les personnes en phase d’orientation ou de réorientation, d’aller à la rencontre de professionnels de tous les secteurs et d’échanger avec eux. La présence de la douane au salon de l’étudiant Du 25 au 27 novembre 2022, la douane participera pour la première fois au salon de l’étudiant au parc des expositions de Paris Porte de Versailles. Afin de répondre aux interrogations des visiteurs, les équipes de recrutement seront représentées par 4 ou 5 agents chaque jour.

Ce sera l’occasion de renforcer la présence de la douane dans le paysage scolaire et de présenter tous les métiers de notre administration au grand public. Informations pratiques Dates : du 25 au 27 novembre 2022

: du 25 au 27 novembre 2022 Horaires : 9h30 – 18h

: 9h30 – 18h Lieu : Paris Expo Porte de Versailles – 1 place de la Prte de Versailles, 75015 Paris

: Paris Expo Porte de Versailles – 1 place de la Prte de Versailles, 75015 Paris Stand : ADM4

: ADM4 Lien d’inscription : https://salon-education.salon.letudiant.fr/espace-visiteur

: https://salon-education.salon.letudiant.fr/espace-visiteur Plus d’informations : https://salon-education.salon.letudiant.fr/salon-de-l-etudiant

