Salon Studyrama Formathèque 44 – 19 & 20 Janvier 2024 – Nantes 19 et 20 janvier 2024 PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL Inscription obligatoire sur https://www.studyrama.com/salons/formatheque-de-nantes-161

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T09:00:00+01:00 – 2024-01-19T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

SALON FORMATHEQUE 44 – NANTES

Le salon Formathèque de Nantes vous donne rendez-vous à la Beaujoire, le vendredi 19 et samedi 20 janvier 2024, pour préparer votre futur !

Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels et spécialistes des Etudes Supérieures seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés.

Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 400 formations de Bac à Bac +5 (dans tous les secteurs d’activités : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences..), votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Nantes.

PÔLE UNIVERSITAIRE

Venez rencontrer Nantes Université, l’UCO et les IUT de la région, leurs responsables de formations et étudiants afin de découvrir les différents cursus proposés ainsi que leurs voies d’accès. Les équipes seront ravies de vous donner des conseils afin d’affiner votre projet d’études et réussir votre orientation !

ESPACE ORIENTATION CIO ET REGION

Retrouvez les CIO (centres d’informations et d’orientation) de Nantes. Spécialistes du conseil en orientation scolaire et professionnelle, les Psychologues Education Nationale délivrent des prestations individuelles et collectives en CIO ou en établissement scolaire. Venez poser toutes vos questions et obtenez des réponses personnalisées qui vous aideront dans votre orientation et/ou spécialisation !

La Région sera présente à travers son stand de l’orientation pour proposer au public les différents outils créés pour accompagner les jeunes dans leur orientation :

Le portail https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/

La collection des Pockets Choisir mon métier présentant plus de 30 secteurs d’activités

L’immersion en entreprise avec les casques de réalité virtuelle et les vidéos à 360° où des professionnels présentent leurs métiers et leurs environnements de travail

Des Référents orientation accompagneront les visiteurs dans leurs découvertes.

PÔLE DEMONSTRATION DES METIERS – AVEC L’INDUSTRIE

Que vous vous sentiez l’âme d’un créateur prêt à bâtir le monde de demain, ou celle d’un ingénieur porté sur l’économie des ressources, ou les deux, il y a un métier pour vous dans l’industrie. Aéronautique, chimie, cordonnerie, automobile… votre carrière vous attend !

Des vêtements que vous portez aux véhicules que vous utilisez tous les jours en passant par l’ordinateur ou le smartphone sur lequel vous consultez ce site, ou encore au skate park… pratiquement tout a été produit par l’industrie. Nos métiers sont déjà au cœur de votre quotidien.

Venez nous voir sur notre espace de 140 m2 dédié à la découverte de l’industrie, au jeu, à l’expérimentation !

Vous pourrez :

Plonger au cœur des industries et découvrir de nouveaux univers grâce à nos casques de réalité virtuelle et en participant à des animations ludiques

Jouer et gagner de nombreux lots sur notre corner Worldskills la série

Echanger avec des professionnels au cœur d’une exposition de produits fabriqués en France

Rencontrer des entreprises qui recrutent !

CONFÉRENCES

Le vendredi 19 janvier 2024 :

En salle 1 : Parcoursup : mode d’emploi animée par le lycée Nicolas Appert – de 11h00 à 12h00

Le samedi 20 janvier 2024 :

En salle 1 : Conférences de Nantes Université, l’UCO, et de la Délégation Régionale Académique de l’Information et de l’Orientation à venir.

En salle 2 :

Pourquoi intégrer une école d’ingénieurs post-Bac ? animée par ISEN Yncréa Ouest – de 10h30 à 11h15

Intégrer une école de commerce ou de communication : laquelle choisir et pour quels métiers ? animée par Audencia – de 11h45 à 12h30

Écoles d’ingénieurs : les différentes voies d’accès animée par ESEO – de 13h30 à 14h15

Pourquoi travailler dans les métiers du marketing, de la communication et du digital ? animée par l’ISEG – de 14h30 à 15h00

Comment choisir son école de commerce ? animée par ISG – de 15h15 à 15h45

Le programme complet sera disponible début janvier.

Inscription obligatoire sur : https://www.studyrama.com/salons/formatheque-de-nantes-161

PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes

