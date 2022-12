Salon Studyrama Formathèque 44 PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salon Studyrama Formathèque 44 PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL, 13 janvier 2023, Nantes. Salon Studyrama Formathèque 44 13 et 14 janvier 2023 PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL Pour sa 23ème édition à Nantes, le salon Formathèque vous donne rendez-vous à la Beaujoire, le vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023, pour préparer votre futur ! PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE – HALL XXL Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire Vous hésitez sur le choix de votre formation, votre école, ou encore votre futur métier ? Venez échanger avec des universités, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études, quelque soit votre secteur d’activité privilégié : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences, Finance, Communication, BTP, Audiovisuel, Environnement, Informatique… Sur ce salon vous pourrez échanger avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants à votre écoute toute la journée. Ils vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours parmi les plus de 800 formations de Bac à Bac +5 représentées, votre gestion de Parcoursup, et votre vie étudiante à Nantes.

En partenariat avec la Région des Pays de la Loire, retrouvez le pôle “Je choisis mon Orientation” pour vous guider dans votre choix d’orientation. Sur ce pôle, retrouvez la Région, le CIO, la Ville de Nantes, l’Université de Nantes et nos partenaires.

