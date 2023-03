Kamo Play 2023 Parc des Expositions de Dijon, 25 novembre 2023, Dijon .

2023-11-25 – 2023-11-26

EUR Kamo Play revient les 25 et 26 novembre 2023 au Parc des Expositions de Dijon pour vous offrir une troisième édition dédiée à la Pop culture qui mettra en avant les univers Geek, les sciences, les nouvelles technologies, les sciences, les jeux, les jeux vidéo, les web-séries, les youtubeurs, le Cosplay ainsi que les univers Fantasy.

Sur une superficie de plus de 5000 m², notre seconde édition de Kamo Play continuera à mettre en valeur :

la Pop culture,

les univers Geek,

la science-fiction,

les sciences et les nouvelles technologies,

les jeux et jeux vidéo next gen + retro,

les web-séries et influenceurs web (youtube, twitch, etc. …),

le cosplay, la musique et la danse !

Kamo Play vous propose une nouvelle expérience autour de nouvelles animations très variées sélectionnées avec la même passion et le même degré de qualité qui nous caractérise ! Vous pourrez profiter durant tout le week-end des différentes activités du salon : Stands amateurs et créateurs, boutiques, animations, expositions, conférences, concours cosplay, concert, projections, dédicaces…

Habituellement, l’association Replay est présente tout le week-end afin de vous proposer une dizaine de consoles et de jeux rétro !

kamo.event@gmail.com http://kamo-play.com/

Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon

