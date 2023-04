Marathon de la Liberté 2023 Parc des Expositions de Caen, 2 juin 2023, Caen.

Marathon de la Liberté 2023 2 – 4 juin Parc des Expositions de Caen Participation payante sur inscription, tarifs de 12 à 120 euros

Le Marathon de la Liberté à Caen les 02, 03 et 04 juin 2023

Le Marathon de la Liberté, Normandy Running Festival, a été créé en 1988 dans le but de rendre hommage par le sport, et plus particulièrement par la course à pied, aux évènements du D-Day. Un hommage fort qui se matérialise entre autres par les parcours des épreuves, traversant les hauts lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie (Plages de Juno et Sword, Casino de Ouistreham, Pegasus Bridge, etc.).

Avec plus de 20 000 participants chaque année, l’événement illustre pleinement grâce aux parcours des épreuves, cet hommage à l’histoire par le sport, faisant ainsi du Marathon de la Liberté une formidable vitrine de la Normandie.

Au programme de ce week-end sportif et populaire en hommage aux événements du D-Day : un panel unique d’épreuves permettant à toutes et à tous de participer selon leurs niveaux de pratique et leurs envies.

Le programme :

Vendredi 02 juin 2023 :

10h00 : départ des Foulées de la Liberté (Départ 1/2)

14h00 : ouverture du Village Expo

14h00 : départ des Foulées de la Liberté (Départ 2/2)

20h00 : fermeture du Village Expo

Samedi 03 Juin 2023 :

09h00 : ouverture du Village Expo

10h30 : départ des Rollers de la Liberté

12h30 : arrivée des Rollers de la Liberté

19h00 : départ de la Rochambelle

20h00 : fermeture du Village Expo

Dimanche 04 Juin 2023 :

08h40 : départ du 10Km de la Liberté (Caen)

08h55 : départ du Semi-marathon Pegasus (Pégasus Bridge)

09h10 : départ du Marathon de la Liberté et du Relais Marathon (Courseulles sur Mer)

Parc des Expositions de Caen 21 rue Joseph Philippon, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

