Epitech Rennes au Salon de l’Étudiant de Caen Parc des Expositions de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Epitech Rennes au Salon de l’Étudiant de Caen Parc des Expositions de Caen, 2 décembre 2022, Caen. Epitech Rennes au Salon de l’Étudiant de Caen 2 et 3 décembre Parc des Expositions de Caen

Entrée libre sur inscription

Salon d’Orientation Parc des Expositions de Caen Rue Joseph Philippon Caen 14000 Calvados Normandie Vous souhaitez poursuivre vos études dans l’informatique ? Les vendredi 2 et samedi 3 décembre, vous avez rendez-vous avec votre avenir ! Retrouvez l’école de l’expertise informatique Epitech Rennes, ses étudiants et son équipe, au salon de L’Etudiant de Caen au Parc des Expositions. Venez parler informatique et découvrez les formations de l’école sur le stand i11.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T09:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Parc des Expositions de Caen Adresse Rue Joseph Philippon Ville Caen lieuville Parc des Expositions de Caen Caen Departement Calvados

Parc des Expositions de Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Epitech Rennes au Salon de l’Étudiant de Caen Parc des Expositions de Caen 2022-12-02 was last modified: by Epitech Rennes au Salon de l’Étudiant de Caen Parc des Expositions de Caen Parc des Expositions de Caen 2 décembre 2022 caen Parc des Expositions de Caen Caen

Caen Calvados