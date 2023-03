« Eu-RATE » : des outils clé en main pour enseigner la robotique aux jeunes entre 8 et 14 ans Parc des expositions de Bordeaux Lac, 13 mai 2023, Bordeaux.

La Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine représente les 12 fédérations départementales auprès des collectivités et pouvoirs publics régionaux.

Implantée en milieu urbain, mais également sur des territoires ruraux ou semi-ruraux, en cohérence avec les valeurs qu’elle défend, la Ligue de l’enseignement agit notamment dans les territoires dits sensibles ou prioritaires auprès des populations les plus fragilisées socialement, économiquement et culturellement.

Le but de la Ligue de l’enseignement est de favoriser, sous toutes ses formes, le progrès de l’Éducation Laïque, et ainsi d’assurer :

-à tous les hommes la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté d’expression et l’épanouissement le plus large de leur personne ;

-le développement d’une démocratie laïque soucieuse de justice sociale et attachée à la paix.

La Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine et 5 structures européennes, la Scuola Di Robotica (Italie), Elektrons Libres (France) Le Gymnasium GoetheSchule (Allemagne), La Escola Secundaria de Barcelinhos (Portugal) et le MNU (Allemagne) travaillent depuis octobre 2020 autour du projet EU-RATE (European Robotic Access To Everybody) financé par ERASMUS +.

Des objectifs :

/ Donner les moyens aux enseignants qui souhaitent proposer des activités de robotique clé en main à faible coût.

/ Faire comprendre aux enfants et aux jeunes la fabrication de l’information par l’action pour qu’ils deviennent des acteurs créatifs et responsables.

/ Eduquer à l’informatique et sensibiliser à la logique algorithmique sous-jacente à tous les outils que nous utilisons, afin de prendre le pouvoir sur les machines.

/ Promouvoir l’intégration de l’offre de compétences numériques dans les cursus.

/ Favoriser la pensée critique notamment par l’enseignement des technologies et des sciences en adéquation avec les priorités de l’enseignement scolaire.

/ Préparer les enfants et les jeunes aux défis de la robotique comme la RoboCup, qui sont de formidables opportunités d’apprentissage dans de nombreux domaines (technologie, mathématiques, logique, anglais, gestion de projet …) et de développement personnel.

/ Donner envie aux enfants et aux jeunes, en particulier aux filles, de s’intéresser aux métiers de l’ingénierie et du numérique.

PUBLIC :

Le public direct :

les enseignants du primaire et du secondaire, en particulier ceux qui n’ont pas accès à la robotique pour des raisons de financement, de connaissance, de distance, etc.

mais aussi la communauté éducative au sens large (éducateurs, parents, animateurs) qui aura accès à la formation en ligne;

Étudiants de 14 ans et plus en tant que co-développeurs du projet (participant au LTTA1 C1 et LTTA 2 C2, testant, expérimentant, donnant des commentaires.

Le public indirect: jeunes de 8 à 10 ans et de 11 à 14 ans qui participeront à des activités périscolaires et / ou scolaires.

Les productions intellectuelles:

IO1 : Conception de séquences d’apprentissage;

I02 : Conception d’un robot;

I03 : Conception d’un logiciel de programmation pour l’utilisation du robot;

+ En fil rouge : Test et évaluation sur l’ensemble des productions tout au long du projet.

Parc des expositions de Bordeaux Lac Cours Charles Bricaud – 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00