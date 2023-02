Salon général AQUITEC Parc des expositions de Bordeaux Lac Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Entrée gratuite Collégien·ne, lycéen·ne, étudiant·e, demandeur·euse d’emploi, tu te poses des questions sur ton orientation ? Alors, n’hésite pas à venir à la rencontre de professionnel·les qui t’apporteront des conseils personnalisés !

Tu pourras également assister à des conférences sur des thèmes d’actualité animées par des spécialistes de la formation et de l’orientation. du 24 au 26 février 2023 Parc des Expositions de Bordeaux Lac (hall 1) Entrée gratuite Info Jeunes Bordeaux sera présent pour répondre à toutes tes questions sur les études et la vie quotidienne à Bordeaux : logement, transports, activités culturelles et sportives… Alors n’hésite pas à venir faire un tour sur notre stand ! Toutes les infos Parc des expositions de Bordeaux Lac Cours Charles Bricaud – 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

