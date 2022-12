Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des expositions de Bordeaux Lac Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des expositions de Bordeaux Lac, 6 janvier 2023, Bordeaux. Salon du lycéen et de l’étudiant 6 – 8 janvier 2023 Parc des expositions de Bordeaux Lac

Gratuit

Lycéen·ne ou étudiant·e entre 15 et 25 ans, tu te poses des questions sur ton orientation ? Participe à ce salon ! Parc des expositions de Bordeaux Lac Cours Charles Bricaud – 33000 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bit.ly/SAL-BORDEAUXSLE23 »}] Tu ne sais pas vers quelle formation ou école te diriger ?

Ce salon te permet d’aller à la rencontre de professionnel·les présent·es pour t’informer et t’accompagner dans ton choix d’orientation, de filière ou de métier ! vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 ⏰ de 9h à 17h Parc des expositions Info Jeunes Bordeaux sera présent sur ce salon ! Tu auras la possibilité de : DIALOGUER avec des expert·es de l’orientation.

avec des expert·es de l’orientation. RENCONTRER des écoles et des formations.

des écoles et des formations. PARTICIPER à un cycle de tables rondes sur les différentes filières d’études et les métiers. Une occasion unique d’aborder les questions (diplômes, nouveautés, débouchés etc.) Tu peux préparer ta visite en amont pour découvrir la liste des exposants et le contenu du salon. Mets en favoris les exposants que tu désires rencontrer lors du salon physique et les conférences auxquelles tu souhaites assister pour un parcours de visite personnalisé ! N’hésite pas à poser tes questions en ligne ! Pour participer au salon, télécharge ton invitation gratuite et obligatoire

https://bit.ly/SAL-BORDEAUXSLE23

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T09:00:00+01:00

2023-01-08T17:00:00+01:00 l’Étudiant

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Parc des expositions de Bordeaux Lac Adresse Cours Charles Bricaud - 33000 Bordeaux Le Lac Ville Bordeaux lieuville Parc des expositions de Bordeaux Lac Bordeaux Departement Gironde

Parc des expositions de Bordeaux Lac Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des expositions de Bordeaux Lac 2023-01-06 was last modified: by Salon du lycéen et de l’étudiant Parc des expositions de Bordeaux Lac Parc des expositions de Bordeaux Lac 6 janvier 2023 bordeaux Parc des expositions de Bordeaux Lac Bordeaux

Bordeaux Gironde