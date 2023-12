Salon Aquitec – Du 1er au 3 février 2024 Parc des expositions de Bordeaux Bordeaux, 1 février 2024 07:00, Bordeaux.

Salon Aquitec – Du 1er au 3 février 2024 1 – 3 février 2024 Parc des expositions de Bordeaux Inscription

Le salon de l’orientation, de la formation et de l’emploi et des métiers en Nouvelle-Aquitaine.

Pendant trois jours, de nombreusses conférences et ateliers autours de l’orientation professionnelle. Vous pourrez y découvrir également, des sessions sur l’apprentissage, les études générales, technologiques et professionnelles après la 3e, Parcoursup, ainsi que des discussions approfondies sur les métiers d’avenir, du numérique au BTP, de la santé à l’aéronautique, et bien d’autres domaines prometteurs.

Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou professionnel en reconversion, venez explorer de nouvelles opportunités et leur voie professionnelle.

Parc des expositions de Bordeaux bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-02-01T08:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:00:00+01:00

2024-02-03T08:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

salon etudiants